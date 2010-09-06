Казенное учреждение Орловской области «Орелгосзаказчик» прокомментировало скандальную ситуацию с нарушением гражданских и трудовых прав работников ООО «АСК Инжиниринг», бывшего генподрядчика многопрофильного медцентра, который в Орле называют «Титаником».

Текст большой. Но его суть можно выразить в нескольких словах. Она такова: следить за соблюдением прав работников – не компетенция «Орелгосзаказчика». Главное - написано в последнем абзаце.

«Распорядителем бюджетных средств по строительству многопрофильного медицинского центра определен Департамент здравоохранения Орловской области.

В целях осуществления строительства многопрофильного медицинского центра между БУЗ ОО «ООКБ» (Заказчик) и ООО «АСК Инжиниринг» (Генподрядчик) был заключен гражданско-правовой договор от 29.12.2015 года.

Постановлением Правительства Орловской области от 20.10.2015 г. № 473 «О продолжении строительства многопрофильного медицинского центра бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловская областная клиническая больница» техническим заказчиком работ определено КУ ОО «Орелгосзаказчик».

Для осуществления функций технического заказчика между БУЗ ОО «ООКБ» и КУ ОО «Орелгосзаказчик» заключен Договор № 28/12 от 28.12.2015 г. на осуществление функций технического заказчика.

В рамках исполнения данного договора КУ ОО «Орелгосзаказчик» осуществляет контроль качества выполняемых генподрядчиком работ, применяемых материалов, проверяет соответствие выполняемых работ проектно-сметной документации.

По состоянию на 01.12.2016 г. генподрядчиком было предъявлено и техническим заказчиком принято работ на общую сумму 28,152 млн рублей.

В связи с нарушением ООО «АСК Инжиниринг» обязательств по договору на основании решения Арбитражного суда Орловской области от 12.12.2016 г. по делу № А48-6646/2016 гражданско-правовой договор № 1792 от 29.12.2015 г. был расторгнут. Решение вступило в силу 13.01.2017 г.

В настоящее время для осуществления работ по строительству объекта между БУЗ ОО «ООКБ» и ООО «Стройбюро» (генподрядчик) заключен гражданско-правовой договор № Ф.2016.360092 от 06.12.2016 г. Цена договора составляет 44 193 500 рублей.

Новый договор между КУ ОО «Орелгосзаказчик» и БУЗ ОО «ООКБ» на осуществление функций технического заказчика находится в стадии заключения.

Как при исполнении ООО «АСК Инжиниринг» гражданско-правового договора № 1792 от 29.12.2015 г., так и при исполнении любого договора подряда технический заказчик и заказчик вправе осуществлять только контроль за сроками выполнения работ, а также за соответствием объемов и качества выполняемых Генподрядчиком работ проектно-сметной документации.

При этом действующее законодательство не предусматривает возможности оказания заказчиком работ и техническим заказчиком воздействия на деятельность подрядчика в части соблюдения трудовых прав работников подрядной организации и прав физических лиц, заключивших с подрядчиком гражданско-правовые договоры на выполнение работ».

О ситуации на этой стройке века мы подробно писали вчера.