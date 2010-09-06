Сегодня на совещании в администрации Орловской области с участием представителей РЖД, обсуждался вопрос передачи в собственность региона здания Дома культуры железнодорожников на Привокзальной площади в Орле.

Кроме того, речь шла и о возможной передаче в собственность Орловской области здания так называемой Железнодорожной больницы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фактических подробностей в сообщении нет, отмечено только, что здание ДК ЖД область получит на выгодных для себя условиях.

Как пообещал первый вице-губернатор Александр Бударин, который проводил совещание, все кружки и секции, которые сейчас работают в ДК ЖД останутся, педагогов  и их воспитанников на улицу никто выгонять не собирается. 

Ранее власти заявляли, что в ДК ЖД планируется размещение областной филармонии.

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