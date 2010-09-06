19 января на заседании профильного комитета по правовому регулированию местного самоуправления горсовета Орла депутаты одобрили законодательную инициативу, предлагающую на федеральном уровне закрепить ответственность за парковку машин на газонах, детских площадках и т. д.

Как сообщает пресс-служба горсовета, сегодня пробел в законодательстве создает парадоксальную ситуацию.

В Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий муниципального образования «Город Орел» прописан запрет стоянки автомобилей на детских площадках, участках с зелеными насаждениями и т.д. Однако оштрафовать нарушителей не получается, так как в Кодексе об административных правонарушениях РФ нет соответствующей нормы.

Депутаты города предлагают областному Совету депутатов обратиться в Госдуму РФ с законодательной инициативой, которая установит ответственностьза проезд, стоянку механических транспортных средств на газонах или участках с зелеными насаждениями.

Аналогичный проект поправок в федеральное законодательство внесен в Госдуму депутатами Свердловской области.

При обсуждении депутат горсовета Орла Владимир Ветров отметил, что добиваться неотвратимости наказания за поставленный во дворе на газоне автомобиль необходимо, но при этом город должен расширять парковочные территории на улицах.