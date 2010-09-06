С 9 по 17 января в управлении документационной работы было зарегистрировано 336 писем от граждан и 555 — от юрлиц.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Орла. Также обращения поступают на личных приемах главы администрации и его заместителей.

В IV квартале прошлого года на имя главы администрации и его заместителей поступило 3146 обращений граждан.  Через электронную приемную, размещенную на сайте администрации города, поступило 556 обращений (18%).

Чаще всего орловцы пишут городским властям по вопросам благоустройства, дорожных работ, уборке городских территорий, работы транспорта. Эти темы поднимались в 1365 обращениях.

Проблемы ЖКХ в четвертом квартале волновали 1147 обратившихся, вопросы соцобеспечения – 545.

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