В Орловской области в НКМЦ имени Зинаиды Круглой (областная детская клиническая больница) начало работать новое ультразвуковое оборудование PHILIPS EPIQ 7.

Аппаратура позволяет проводить ультразвуковую оценку диффузной и очаговой патологии щитовидной железы, молочных желез и мягких тканей. Это метод так называемой эластографии, сообщает медучреждение.

- Исследование даёт понимание того, насколько жестка ткань. Патологическая ткань жёстче, чем здоровая ткань. А ткань онкологических образований ещё плотнее. Аппарат как раз и показывает эту плотность, таким образом, мы можем отличить патологическую ткань от здоровой. Эластография в диагностике заболеваний щитовидной и молочных желез используется для выявления злокачественных образований и оценки состояния прилежащих лимфоузлов при патологии щитовидной железы, молочных желез, новообразованиях мягких тканей, - говорит врач ультразвуковой диагностики Николай Хлопяк (на фото).

За рубежом методика эластографии получила применение достаточно давно, у нас исследование приобрело популярность лишь в последние три года. Причина проста: отсутствие аппаратуры и возможностей. «Заменяла» эластографию биопсия. Но у метода были свои противопоказания и сложности: отдельные пациенты такой вид исследования переносят тяжело. Эластография метод биопсии сейчас не заменяет, а помогает оценить его необходимость.

- В случае больших опухолей эластография помогает найти их очаг и брать биопсию именно оттуда, что повышает качество исследования. Сейчас мы можем провести оценку патологии щитовидной железы, молочных желез и мягких тканей. В перспективе будем заказывать дополнительный датчик для диагностики печени, — говорит Николай Хлопяк.

Современная методика ультразвуковой оценки диффузной и очаговой патологии мягких тканей актуальна для широкого круга врачей-специалистов, в первую очередь, для хирургов, эндокринологов, онкологов, маммологов.

Провести исследование можно в отделении ультразвуковой диагностики в параклиническом корпусе НКМЦ по направлению лечащего врача любому пациенту: и детям, и взрослым.

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