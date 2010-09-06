Об этом шла речь на заседании комитета по местному самоуправлению и регламенту Орловского областного Совета 18 января.



В ходе обсуждения выяснилось, что некоторые полномочия, отнятые регионом у муниципалитетов, сильно осложняют жизнь областным властям.

Речь шла о полномочиях, переданных правительству региона в соответствии с законом от 10 ноября 2014 года с длинным названием «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области».

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Григорий Шайкин высказался за возвращение муниципалитетам переданного департаменту полномочия по утверждению техзаданий на разработку инвестпрограмм коммунальных предприятий, так как «по существу это описание ситуации на конкретной территории».

С ним не согласились главный архитектор области Ваагн Вермишян и начальник управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Юрий Кириенков.

Они считают, что регион лучше справляется с муниципальными полномочиями в сфере архитектуры и градостроительства.

Четко выразил свою позицию первый заместитель Председателя областного Совета Михаил Вдовин.

- Концентрация полномочий в одних руках – путь, ведущий к ослаблению муниципалитетов. Таким образом, мы фактически признаём неэффективность местного самоуправления. Механизмы здесь должны быть принципиально другими – обеспечение финансовыми ресурсами и квалифицированными кадрами, - сказал Михаил Вдовин.

По итогам обсуждения профильный комитет принял решение изучить вопрос, рассмотреть его на следующих заседаниях комитета.