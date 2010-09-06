В настоящее время в Орловском районном суде на рассмотрении находится 113 исковых заявлений о взыскании задолженности по зарплате сотрудникам ООО «АСК инжиниринг», которое строило в Орле Многофункциональный медицинский центр областной клинической больницы.

Об этом сообщила прокуратура Орловской области.

Кроме того прокурор Орловского района внес генеральному директору ООО «АСК «Инжиниринг» К. Камчатному представление об устранении нарушений законодательства. Ранее гендиректора компании оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение трудовых прав работников.

Напомним, что вчера региональное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам ООО. На данный момент сумма долга перед 1567 работниками за три месяца составляет 5,1 млн рублей. Дело возбуждено в отношении «неустановленного лица из числа руководства» «АСК инжиниринг».

16 января более ста бывших строителей медцентра провели акцию против невыплаты им заработной платы и нарушения их трудовых и гражданских прав.

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