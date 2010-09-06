Сегодня, 19 января, на заседании комитета по строительству, перспективному развитию города был рассмотрен вопрос о правилах благоустройства и санитарного содержания Орла, сообщает пресс-служба горсовета областного центра.

Администрация города внесла на рассмотрение депутатов изменение в решение Орловского горсовета от 30 июля 2011 года «О правилах благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел».

В частности, администрация города предложила принять максимальные межремонтные сроки: для зданий на центральных улицах и вдоль основных магистралей – 3 года и 5 лет – для зданий, расположенных в остальной части города. Народные избранники подчеркнули, что штрафовать за непроизведенный ремонт каждые 3 года – слишком жестко. Председатель профильного комитета Владимир Строев предложил увеличить этот период хотя бы до 5 лет.

Также депутаты считают, что надо доработать изменения, связанные с размещением кондиционеров на фасадах зданий. Представители администрации отметили, что правило разработано, в первую очередь, для объектов культурного наследия. На фасадах таких зданий будут запрещать размещать кондиционеры, чтобы не портить архитектурного облика.

Документ будет дополнен и подразделом «Содержание территорий индивидуальной застройки». В нем указываются обязанности собственников недвижимости в районах индивидуальной жилой застройки в отношении прилегающей территории, а также подразделом «Палисадники», описывающим основные критерии их организации в связи с изменениями в земельном законодательстве в части возможности землепользования без формирования и предоставления земельного участка.

Депутатским корпусом было принято решение внести этот вопрос в основную повестку дня ближайшей сессии горсовета с учетом замечаний правового управления Орловского горсовета. Также народные избранники определились с датой проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений «О правилах благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел». Публичные слушания состоятся 1 марта в городской администрации.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТОП-5 самых читаемых новостей

 

1. Девушка из-за конфликта с сотрудниками ГИБДД стала фигуранткой уголовного дела 

2. Орловский «Научприбор» сократил объемы производства на 35% 

3. Иван Полуэктов переназначен на пост прокурора Орловской области 

4. Советский райсуд Орла прекратил дело в отношении пенсионера Неврова 

5. Директор МУП «Зеленстрой» покинул занимаемый пост – СМИ

В Орле заработал сервис продажи электронных билетов на культурные мероприятия

 

Продается жилой домик в пригороде Орла  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

Сбербанк объявляет о продаже ряда помещений в Орловской области

Орловское отделение ПАО «Сбербанк» объявляет о продаже помещений, расположенных в Хотынце, Должанском, Краснозоренском районах, Ливнах. Подробнее

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

Территория закона

На вопросы читателей отвечает прокуратура Орловской области. Читать 

   

 

Заметки на салфетках 

 

Собрав «Большое жюри», мы будем изучать особенности бизнес-ланчей в разных местах Орла. Подробнее

  

 

В стране

Назад в 90-е 

В некотором смысле, в первую очередь в экономике, мы возвращаемся назад в 90-е. На самом деле мы их никогда и не покидали. Читать 

 

 

 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ