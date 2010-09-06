Сегодня, 19 января, на заседании комитета по строительству, перспективному развитию города был рассмотрен вопрос о правилах благоустройства и санитарного содержания Орла, сообщает пресс-служба горсовета областного центра.

Администрация города внесла на рассмотрение депутатов изменение в решение Орловского горсовета от 30 июля 2011 года «О правилах благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел».

В частности, администрация города предложила принять максимальные межремонтные сроки: для зданий на центральных улицах и вдоль основных магистралей – 3 года и 5 лет – для зданий, расположенных в остальной части города. Народные избранники подчеркнули, что штрафовать за непроизведенный ремонт каждые 3 года – слишком жестко. Председатель профильного комитета Владимир Строев предложил увеличить этот период хотя бы до 5 лет.

Также депутаты считают, что надо доработать изменения, связанные с размещением кондиционеров на фасадах зданий. Представители администрации отметили, что правило разработано, в первую очередь, для объектов культурного наследия. На фасадах таких зданий будут запрещать размещать кондиционеры, чтобы не портить архитектурного облика.

Документ будет дополнен и подразделом «Содержание территорий индивидуальной застройки». В нем указываются обязанности собственников недвижимости в районах индивидуальной жилой застройки в отношении прилегающей территории, а также подразделом «Палисадники», описывающим основные критерии их организации в связи с изменениями в земельном законодательстве в части возможности землепользования без формирования и предоставления земельного участка.

Депутатским корпусом было принято решение внести этот вопрос в основную повестку дня ближайшей сессии горсовета с учетом замечаний правового управления Орловского горсовета. Также народные избранники определились с датой проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений «О правилах благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел». Публичные слушания состоятся 1 марта в городской администрации.