В 2017 году на реализацию наказов избирателей в бюджете Орловской области предусмотрено 65 миллионов рублей – по 1,3 млн в расчёте на каждого депутата.

Об этом сообщил на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам облсовета председатель комитета Сергей Волков. Он представил законопроект «О программе наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2017 год».

Наибольшая часть средств по программе наказов избирателей – расходы на образование (46,2%).

Программой также предусмотрено решение вопросов ЖКХ, газификации, водоснабжения, ремонта дорог.

Будут направлены средства на культуру, здравоохранение и спорт.