Жители д. Хардиково Орловского района обратились в Орловскую природоохранную межрайонную прокуратуру.

Они сообщили о проблемах, связанных с контейнерными площадками и несанкционированные свалки.

В ходе проверки прокуратура установила, что «обустройство расположенных в д. Хардиково контейнерных площадок не соответствует санитарным правилам и нормам, водонепроницаемое покрытие и ограждение площадок отсутствует, прилегающая территория захламлена отходами».

На земельном участке в районе улиц Первомайская и Пионерская, находящемся в постоянном (бессрочном) пользовании администрации Платоновского сельского поселения, образовалась несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов, которая длительное время не ликвидируется.

Прокуратура обратилась в суд с административным иском к Департаменту строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, администрации Орловского района, администрации Платоновского сельского поселения.

В своем заявлении ведомство потребовало организовать сбор и вывоз ТКО,  надлежащим образом обустроить контейнерные площадки, ликвидировать несанкционированную свалку отходов.

Советский районный суд г. Орла удовлетворил в полном объеме требования прокурора, говорится в сообщении ведомства.

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