В 2016 году орловская полиция зарегистрировала свыше 9 тысяч преступлений.

Это на 20,8% меньше, чем в предыдущем году, сообщил на расширенном заседании коллегии УМВД по Орловской области 19 января начальник управления Юрий Савенков.

Количество преступлений против личности снизилось на 27,8%, их раскрываемость составила 85%. Стало меньше преступлений на улицах и в других общественных местах - на 22,7%, отчиталась областная полиция.

Как показывает практика, снижение количества зарегистрированных преступлений не всегда напрямую свидетельствует о снижении реального уровня преступности.

Впервые за многие годы итоговая коллегия орловского УМВД прошла в закрытом для СМИ режиме.