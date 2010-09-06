В 2016 году орловская полиция зарегистрировала свыше 9 тысяч преступлений.
Это на 20,8% меньше, чем в предыдущем году, сообщил на расширенном заседании коллегии УМВД по Орловской области 19 января начальник управления Юрий Савенков.
Количество преступлений против личности снизилось на 27,8%, их раскрываемость составила 85%. Стало меньше преступлений на улицах и в других общественных местах - на 22,7%, отчиталась областная полиция.
Как показывает практика, снижение количества зарегистрированных преступлений не всегда напрямую свидетельствует о снижении реального уровня преступности.
Впервые за многие годы итоговая коллегия орловского УМВД прошла в закрытом для СМИ режиме.