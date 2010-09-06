С 20 января ЖКХ-ЦЕНТР ЕДИНОЕ ОКНО начинает раздачу карт абонентов жителям, чьи дома находятся в управлении «Первой городской управляющей компании».

Сотрудники ЖКХ-ЦЕНТРА (их можно узнать по специальному бейджику) будут вручать карты лично в руки каждому абоненту, сообщает УК. Список домов с ближайшими датами вручения карт опубликован в газете «Коммуналка он-лайн» и на сайте http://kom-online.ru.

В том случае, если собственника, нанимателя жилья или их представителя в момент раздачи карт не будет дома, то свою карту житель сможет забрать в ближайшем ЖКХ-ЦЕНТРЕ.

Что такое карта абонента ЖКХ-ЦЕНТРА? Это пластиковая карта, похожая на банковскую. Она позволяет оплатить жилищно-коммунальные услуги ( ЖКУ) – с помощью терминалов оплаты Сбербанка, у оператора Сбербанка или почтового отделения.

Карта абонента ЖКХ-ЦЕНТРА содержит информацию о лицевом счёте плательщика и идентификатор, который привязан к электронному реестру начисленных вам платежей за жилищные и коммунальные услуги. На лицевой стороне карты указан ваш адрес и лицевой счет. На обратной стороне размещен штрих-код, в которых содержится информация о виде жилищно-коммунальной услуги, и получателе платежа

Теперь, чтобы оплатить ЖКУ клиентам Первой городской управляющей компании не нужно будет носить с собой ворох бумажных квитанций. Достаточно иметь в своем кошельке пластиковую карту абонента ЖКХ-ЦЕНТРА. Отсканировав штрих-код с этой карты, вы всегда сможете узнать информацию о своих начислениях. В ЖКХ-ЦЕНТРАХ будут установлены дополнительные информационные экраны со сканерами для того, что бы обеспечить свободный доступ к этой информации. Платежный документ в электронном виде можно увидеть в Личном кабинете абонента на сайте www.kom-online.ru

- Чтобы соответствовать современным требованиям, мы запускаем программу «Карта абонента ЖКХ –ЦЕНТРА». Она содержит в себе все необходимые данные, что намного упростит процедуру оплаты. Так как платежный документ станет электронным, уже заключены договоры со всеми пунктами приема платежей, такими как Почта России и банки. Партнером проекта стал Сбербанк России. Со временем мы планируем расширить взаимоотношения с теми, кто принимает платежи населения, - говорит гендиректор «Первой городской управляющей компании» Александр Касьянов.