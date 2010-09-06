С 1 января в Орловской области вступил в силу закон об оценке имущества исходя из кадастровой оценки.

Главным нововведением закона является передача полномочий по государственной кадастровой оценке от независимых оценщиков в специальные бюджетные учреждения, создаваемые субъектом Российской Федерации, сообщает управление Россреестра по Орловской области.

То есть оценку будут проводить не независимые оценщики, а представители региональных властей.

Кроме того, эти бюджетные учреждения будут предоставлять разъяснения, связанные с определением кадастровой стоимости и рассматривать обращения граждан и юрлиц, проводить сбор и систематизацию информации, необходимой для определения кадастровой стоимости.

Законом устанавливаются определенные требования к опыту работы и уровню профессиональной подготовки работников бюджетного учреждения, поскольку убытки, причиненные гражданам и бизнесу, возмещаются за их счет. Заплатит в этом случае и региональный бюджет, который несет субсидиарную ответственность по обязательствам оценщиков.

Периодичность проведения кадастровой оценки не изменилась - не чаще 1 раза в 3 года и не реже 1 раза в 5 лет, за исключением проведения внеочередной государственной кадастровой оценки. По закону она может проходить только начиная с 1 января 2020 года при снижении индекса рынка недвижимости в конкретном субъекте на 30% и более со дня проведения последней государственной кадастровой оценки.

Новый закон предусматривает, что специальные комиссии, рассматривающие споры о кадастровой стоимости, будут создаваться субъектом Российской Федерации. В настоящее время такие комиссии созданы при территориальных органах Росреестра.

В 2016 году в комиссию при Управлении Росреестра по Орловской области поступило 540 заявлений о пересмотре кадастровой стоимости. В общей сложности была оспорена кадастровая стоимость более 3,5 тыс. объектов недвижимости.

Речь идет о законе Орловской области № 2030-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории Орловской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», который вступил в силу 1 января 2017 года.

Закон принят депутатами областного Совета 28 октября 2016 года. По новому порядку налоги на имущество граждан будут зависеть от приближенной к рыночной кадастровой стоимости объектов. Сейчас эти налоги исчисляются на основе инвентаризационной стоимости. После перехода на новую систему исчисления налоги на имущество значительно вырастут.

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