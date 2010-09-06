20 января Арбитражный суд Орловской области возбудил производство по иску АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области» (АИЖК) к московскому ООО «Мостострой-66» о расторжении договора купли-продажи здания кинотеатра  «Родина» и земли под ним.

Компания просит суд обязать «Мостострой-66» возвратить недвижимое имущество, взыскать в него 5 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

Предварительное заседание по делу назначено на 15 февраля. 

Как ранее сообщал «ВО», здание кинотеатра и участок под ним находились в собственности АО «АИЖК». В декабре 2015 году имущество купило ООО «АСК инжиниринг». Сумма сделки составила 40,9 млн рублей (20,2 млн – за кинотеатр, 20,7 млн – за землю).

В середине 2016 года в орловских СМИ появилась информация о покупке «Родины» и земли под ней московским ООО «Мостострой-66».

И «АСК инжиниринг», и «Мостострой-66» являются компаниями, афиллированными с приезжим топ-менеджером, бывшим гендиректором АО «АИЖК Орловской области» Сергеем Кочергиным. Сейчас он в рамках уголовного дела находится  под стражей.

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