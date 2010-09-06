В школах Новодеревеньковского района Орловской области Дети занимаются в помещениях, температура в которых намного ниже нормы.

Эту проблему подняли активисты Общероссийского  народного фронта (ОНФ) в Орловской области. В Паньковской и Дубровской средних школах фиксируется низкая температура в помещениях, дети мерзнут и болеют.

В Паньковской школе, где обучаются 86 человек, температура не поднимается выше 17 градусов. При этом в столовой температура составляет 12 градусов, а в спортзале - 15 градусов. Эти цифры были получены активистами ОНФ во время контрольных замеров, сделанных в школе.

- Перед началом занятий в этом году родители не были предупреждены о снижении температурного режима в школе. В итоге дети пришли на занятие в классы, где температура не превышала 14 градусов и продолжала оставаться такой на протяжении первой недели обучения. В результате этого дети начали болеть и пропускать занятия», – говорит активист ОНФ в Орловской области Мария Дружинина.

В классах установлены масляные радиаторы. Но они не справляются и на ситуацию на влияют.

Кроме того, активисты ОНФ проверили температурный режим в Паньковском детском саду. С температурой тут всё нормально, но есть другая проблема – течет кровля. Из-за этого потолки второго этажа покрыты плесенью.

В Дубровской школе учатся 18 человек. К школе прикреплен детский сад, который посещают пятеро воспитанников. Здесь ситуация оказалась еще хуже: температура в помещении не превышает 12-15 градусов.

В деревне Дубровка вместе со школой и детским садом от одной котельной отапливается фельдшерско-акушерский пункт, где температура также не поднимается выше 15 градусов.

- Мы обратимся в администрацию Новодеревеньковского района с предложением приведения температуры в образовательных учреждениях в соответствие с требованиями СанПиН, – говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области Ирина Сафонова.

Фото ОНФ

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