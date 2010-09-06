Сегодня, 21 января, на центральной площади Орла состоялось награждение спасателей и полицейских, которые участвовали в ликвидации крупного пожара в ТЦ «АТОЛЛ» 8 января.

Грамоты и благодарности от областной власти вручал первый вице-губернатор Орловской области Александр Бударин и вице-спикер областного Совета (бизнесмен, афиллированный с ТЦ «АТОЛЛ») Сергей Потемкин.

- Во время пожара не пострадали люди. Это стало возможным благодаря высокому профессионализму сотрудников МЧС и МВД, которые самоотверженно в течение 10 часов ликвидировали пожар, - сказал на церемонии Александр Бударин.

Благодарностями и грамотами были отмечены около двадцати человек.

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