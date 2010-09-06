Правительство Орловской области пообещало восстановить обеспечение лекарствами в селе Тагино Глазуновкого района.

Правда, для этого жителям пришлось обратиться в Общественную палату России.

В свою очередь, секретарь Общественной палаты Александр Бречалов обратился к губернатору Орловской области с просьбой сохранить единственную на 1300 жителей сельская аптеку, сообщает ОП.

Аптечный пункт планировали закрыть в ходе реорганизации муниципальной аптечной сети.

В ОП поступило обращение местных жителей, которые просили помощи по этому вопросу.

- В имеющейся аптеке с 1 ноября 2016 года перестали принимать заказы на лекарства и отпускать лекарства по рецептам врачей. Если аптека будет закрыта, то жителям придется ездить в районный центр, расположенный в 20 км от поселения. Руководство района предлагает заказывать лекарственные средства через продуктовый магазин района. Жители опасаются, что администрация магазина не сможет обеспечить оперативную доставку лекарств, — говорится в обращении местных жителей в Общественную палату.

До этого, в декабре, проблему поднимало региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

- Власть должна при определении поставщика лекарственных препаратов сохранить все имеющиеся аптечные пункты. В Тагинском сельском поселении большая часть населения представлена пожилыми людьми и детьми. Для них этот аптечный пункт имеет жизненную необходимость, – говорил тогда член регионального штаба ОНФ Александр Короткевич.

«Фронтовики» обратились в областное правительство в просьбой решить этот вопрос. И вот совместными усилиями дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки.

На запрос Общественной палаты России зампред правительства Орловской области по социальной политике Сергей Ступин сообщил, что ГУП «Орелфармация» намерена открыть в Тагино аптечный пункт. Для этого нужно решить вопрос с арендой помещения, сейчас этот вопрос решается, говорится в ответе областных властей

«После открытия аптечного пункта лекарственное обеспечение жителей села будет организовано», - пообещал Сергей Ступин.