25 января в на орловской станции переливания крови академии ФСО РФ, ОрЮИ МВД РФ, преподаватели центра «Десантник» пополнят банк донорской крови.



В этот же день в киноконцертном зале «Юбилейный» городского парка культуры и отдыха в 18.30 начнется рок-концерт «Татьянин день!», сообщает пресс-служба горадминстрации.

25 января состоится еще одно мероприятие - в 15 часов в библиотеке им. И.А. Бунина старшеклассники орловских школ и учащиеся ссузов встретятся со священнослужителем, с которым они побеседуют об истоках возрождения в России празднования Дня студентов.

Организатором акций является управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла.