Орловский областной суд оставил в силе решение районного суда, который отказал гражданину в возмещении вреда при падении с платформы на железнодорожные пути.

Житель г. Орла обратился в суд с иском к Московской региональной дирекции железнодорожных вокзалов дирекции железнодорожных вокзалов филиала ОАО «РЖД» о защите прав потребителей, взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда.

Житель Орла в своем заявлении в суд указал, что 20 декабря 2015 года он упал с железнодорожной пассажирской платформы Курского вокзала г. Москвы, поверхность которой не была надлежащим образом освещена и очищена от снега и льда.

Заявитель получил травму и был вынужден обратился за платной медицинской помощью.



Суд изучил записи камеры наружного видеонаблюдения, установленной на выходе из подземного перехода на платформу и установил, что гражданин вышел из подземного перехода на платформу, пересек ограничительную линию и упал с платформы на пути. Сразу после этого он «при помощи пассажиров поднялся на платформу, несколько минут ожидал прибытия электропоезда, прогуливаясь по освещенной платформе, при этом осадков, снега, ледяных наслоений на плиточном покрытии платформы в указанное время не было».



Суд пришел к выводу, что падение произошло исключительно вследствие грубой неосторожности самого истца и нарушения им установленных правил нахождения в зонах повышенной опасности.



Со стороны ОАО «РЖД» нарушений не найдено.



Соответственно, суд первой инстанции иск не удовлетворил.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила решение без изменения, а доводы апелляционной жалобы без удовлетворения, говорится в сообщении областного суда.