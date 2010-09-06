Суд Троснянского района обязал Правительство Орловской области провести капитальный ремонт плотины в д. Нижняя Морозиха.



Свое решение суд вынес по материалам районной прокуратуры.

В ведомство обратились жители деревни. В заявлении они указали, что земляная плотина на реке Тросна вблизи д. Нижняя Морозиха и автомобильная дорога на ней находятся в ненадлежащем состоянии.

Проверка показала, что администрацией района не принимаются меры по восстановлению плотины и дороги.

Прокуратура обратилась в суд с заявлением об обязании администрации Троснянского района обеспечить надлежащее техническое состояние автодороги и о возложении на региональное правительство обязанности по проведению капремонта плотины.

Суд требования прокурора удовлетворил, говорится в сообщении ведомства.