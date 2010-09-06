Руководство ООО «АСК Инжиниринг» отказывает сотрудникам в выплате причитающихся им социальных пособий, сообщает орловское отделение Фонда социального страхования.

По словам заявителей, они не могут даже получить необходимые документы для назначения пособий и выплат. Двери офиса компании закрыты, контактные телефоны не отвечают.

За помощью пострадавшие обратились в региональное отделение ФСС за помощью в получении пособий по социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

- В таких случаях право на получение пособия необходимо доказывать в суде. Но судебные хлопоты, как известно, требуют немалых усилий, а в период беременности или с малышом на руках, да еще и в непростом материальном положении – порой вообще не под силу, - говорит управляющий региональным отделением ФСС Олег Ревякин. - Гражданам, оказавшимся в подобной ситуации, юристы Фонда бесплатно оказывают необходимую правовую помощь - от составления исковых заявлений, ходатайств и других документов до представления их законных интересов по выплате пособий в суде.

Орловцы нередко сталкиваются с невозможностью своевременно получить полагающиеся им пособия. Работодатели часто отказывают в назначении и выплате обеспечения по болезни, беременности и родам, уходу за ребенком. За 2016 год специалисты правового отдела орловского отделения ФСС приняли участие в 19 судебных заседаниях, по итогам которых с работодателей удалось взыскать в пользу работников пособий примерно на 140 тысяч рублей.