Глава администрации Орла Андрей Усиков дал месяц подрядным организациям на выполнение гарантийных обязательств.

На рабочем совещании в администрации Орла 24 января обсуждалась тема ямочного ремонта городских дорог. Состояние автодорог вызывает вопросы со стороны городских властей к подрядчикам.

— Необходимо не дожидаясь весны, приступить к их ремонту, чтобы поддерживать дороги в надлежащем состоянии, не допуская их дальнейшее разрушение, подчеркнул глава администрации.

Как сообщил заместитель главы администрации города Орла Роман Игнатушин, на сегодня составлен перечень объектов для ремонта. Документ направлен подрядным организациям.

Глава администрации назначил дату отчета об исполнении.

- 21 февраля подрядчики должны проинформировать о проделанной работе, до этой даты должны быть устранены все замечания, - сказал Андрей Усиков.

Также глава администрации попросил наладить конструктивный диалог с общественным движением «Без ям Орловщина», активисты которого проводят постоянный мониторинг состояния дорог областного центра. Зачастую о тех недостатках, которые они выявляют, городские власти узнают из средств массовой информации, а не напрямую.

По мнению Андрея Усикова, эту ситуацию необходимо исправлять, чтобы «работа была направлена на результат».

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