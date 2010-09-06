С инициативой проведения мероприятия выступил глава администрации Орла Андрей Усиков.



Как сообщил на рабочем совещании 24 января глава администрации, на следующей неделе в мэрии пройдет большой круглый стол с участием экспертов в области экологии, представителей государственных структур и общественных организаций, преподавателей ОГАУ им. Н.В. Парахина.

- Необходимо совместно со специалистами обсудить актуальные для нашего города экологические проблемы и включить их решение в план на этот год, - сказал Андрей Усиков. - В конце года мы подведем итоги проделанной работы.

На круглом столе, в частности, будут рассмотрены вопросы озеленения областного центра.

Напомним: Согласно указу Президента России Владимира Путина 2017 год объявлен в РФ годом экологии. Цель этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.