К орловским управляющим компаниям, не реагирующим на обращения жителей, будут приниматься жесткие меры.



Об этом сказал глава администрации Орла Андрей Усиков на рабочем совещании 24 января, на котором обсуждалась тема уборки снега в дворовых территориях.

Как сообщил на совещании заместитель главы администрации Орла Роман Игнатушин, контроль за уборкой снега в постоянном режиме ведут сотрудники отделов административно-технического контроля теруправлений областного центра, управления городского хозяйства, жилинспекции.

С начала года управляющим компаниям было выдано 197 предписаний на организацию работ по оперативной уборке снега и наледи. По серьезным нарушениям составлено 8 протоколов. Некоторые дворы от снега не очищены. В частности есть две управляющие компании, которые никак ни реагируют на просьбы жителей и властей.

Глава администрации города Орла Андрей Усиков указал на этот случай отдельно.



- По двум компаниям есть очень серьезные нарекания. Их отдельно перепроверьте и напишите соответствующее письмо ... если они такие невменяемые, - сказал Андрей Усиков своему заместителю. - Уговаривать и просить никого не надо. Если управляющие компании не понимают и не реагируют на обращения, значит, другие будут работать на этом участке.



Глава администрации спросил, как выполняется его поручение по расчистке контейнерных площадок.

Роман Игнатушин доложил, что все проезды контейнерных площадок расчищены от снега, мусор вывозится по графику.



В связи с изменением погоды, становятся опасными сосульки и наледи на кровлях. По информации Романа Игнатушина на сегодняшний день выдано 34 предписания управляющим компаниям на их очистку.



Глава администрации дал поручение управлению городского хозяйства, главам теруправлений провести встречи с активистами многоквартирных домов и представителями УК на предмет наведения порядка во дворах.

- Обращений со стороны жителей много. На обращения граждан мы должны реагировать незамедлительно и решать возникающие вопросы. В тоже время необходимо работать на упреждение — это наша работа, - подчеркнул Андрей Усиков.