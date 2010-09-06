Из-за введения карантина в связи с африканской чумой свиней ограничена охота на диких копытных животных на территории Знаменского и Хотынецкого районов Орловской области.

Соответствующее постановление регионального Правительства Орловской области подписано 20 января.

Документ запрещает до момента снятия карантина любую охоту на копытных животных и использование охотничьих собак на этой территории. Исключение составляет отстрел диких кабанов с вышек.

Причем, вышка должна находиться на расстоянии не менее двух метров над землей.