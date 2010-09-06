С 16 по 22 января на территории Орловской области было официально зафиксировано 3 966 случаев заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 10,3%, сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области.

Рост отмечен только в младшей и средней «школьной» группе детей – с 7 до 14 лет. Среди этой категории орловцев заболеваемость выросла на 13,5%.

В Орле за эту неделю зарегистрировано 2 197 случаев гриппа и ОРВИ.