Управление Следственного комитета по Орловской области проводит доследственную проверка по сюжету телекомпании НТВ о нарушении прав ребенка-инвалида на доступную среду.

Сюжет вышел в эфир программы «Сегодня» НТВ 24 января. В нем рассказывается, что мальчик-колясочник не может попасть на улицу из-за того, что жилье и подъезд не приспособлены для инвалида.

Семье было предоставлено жилье без условий для проживания колясочника. Родители мальчика через суд обязали власти оборудовать подъезд дома необходимыми приспособлениями. Однако, несмотря на решение суда, сделано этого не было.

Региональное управление СК проводит доследственную проверку, чтобы дать оценку бездействию должностных лиц, ответственных за это направление, сообщает ведомство.

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