Специалисты управления муниципального имущества и землепользования Орла провели инвентаризацию 4361 земельного участка на территории города.

Как сообщил во вторник на рабочем совещании в администрации Орла начальник УМИЗ Максим Лобов, нарушения разрешенного использования выявлены в отношении двадцати земельных участков.

Материалы по ним направлены в управление Росреестра по Орловской области. По итогам обследования земельных участков семь нарушителей привлечены к административной ответственности на общую сумму 516 тысяч рублей.

Кроме того, обнаружены еще два десятка незаконных металлических гаражей. Они, как самовольные строения, будут демонтированы, сообщил максим Лобов.

Напомним, ранее по поручению главы администрации Орла Андрея Усикова в областном центре была создана комиссия по инвентаризации земель. Она должна выявить неиспользуемые земельные участки и участки, которые используются не по целевому назначению.