В ответ на критическую публикацию в «Орловских новостях», пресс-служба областной администрации распространила комментарий со ссылкой на и.о. руководителя Департамента здравоохранения области Михаила Юдина.

«В орловских медучреждениях нет нареканий по качеству стирки постельного белья», - говорится в сообщении.

Услуги по стирке белья для больниц в данный момент  оказывает орловский МУП «Банно-прачечное хозяйство». МУП стал победителем областного аукциона на оказание услуг по стирке белья для медицинских организаций.

На участие в торгах были поданы три заявки. Одна из них от ИП Овсянников, который оказывал прачечные услуги  на протяжении десяти последних лет. Однако в этот раз МУП «БПХ» предложило лучшие условия и было признано победителем аукциона.

Михаил Юдин сообщил, что обалстные власти постоянно контролируют процесс обеспечения больниц бельем, все нормы при его стирке соблюдаются. Несмотря на это, в власти проведут проверку исполнения контракта по стирке белья.

Если будут обнаружены нарушения, департамент вправе принять меры вплоть до расторжения контракта и включения исполнителя услуги в реестр  недобросовестных поставщиков.

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