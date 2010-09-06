25 января в День студента представители Орловского отделения ПАО Сбербанк передали книги серии «Библиотека Сбербанка» четырем орловским вузам.

Передача состоялась в рамках всероссийской акции, организованной Банком. В этот день книги серии «Библиотека Сбербанка» получили 150 вузов в 83 городах России.

- В рамках системы профессиональной подготовки кадров, мы решили издавать лучшие книги в мире в переводе на русский язык — обязательных для прочтения персоналом банка. Начало коллекции в 2009 году положила книга Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей», названная в 2011 журналом Time одной из 25 наиболее влиятельных книг по бизнесу. Сегодня в серии 70 книг и мы дарим их студентам, - отметил председатель правления ПАО Сбербанк  Герман Греф.

В нашем регионе книги и сертификаты доступа к электронным версиям серии получили: Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева; Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина; РАНХиГС – Среднерусский институт управления — филиал и Орловский государственный университет экономики и торговли.

Книги представлены  в печатном виде и в электронных форматах (pdf, epub, аудио), доступны для чтения с любых платформ и устройств (iOS, Android, Windows) как онлайн, так и офлайн.

- Книги из Библиотеки Сбербанка — это уникальная коллекция новейшей бизнес-литературы ведущих авторов мира. В её составе — книги по лидерству, развитию личности и эмоциональному интеллекту, построению команды и работе с клиентами, лучшим практикам менеджмента, современным технологиям. Они помогут молодым дарованиям  воспитать в себе молодых лидеров, готовых браться за новые проекты и сложные задачи, верить в себя и коллектив, развиваться самостоятельно и помогать развиваться региону и  стране – отметила и.о. управляющего Орловским отдалением ПАО Сбербанк  Елена Страшкевич.

На верхнем фото:  И.о. управляющего Орловским отделением ПАО Сбербанк Елена Страшкевич передает библиотеку ректору ОГАУ им. Н.В. Парахина Татьяне Гуляевой.

На фото: Ректор ОГУ им. И.С. Тургенева Ольга Пилипенко принимает подарок от заместителя управляющего Орловского отделения ПАО Сбербанк Владимира Сидорова.

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