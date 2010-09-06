Ливенская администрация намерена установить в городе топиарные фигуры.



Об этом сообщает газета «Уездный город». Украшать улицы будет МУКП «Ливенское». Специалисты предприятия сделают металлический каркас для фигур и весной наполнят его зелёными растениями.

Сегодня городской отдел архитектуры готовит проекты.

- Мы предложили на выбор шесть вариантов фигур: матрёшка, фрукты, бабочка, животные, — пояснил изданию главный архитектор города Андрей Козлов.

Конкретные адреса малых архитектурных форм будут определены позже.