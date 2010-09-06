Губернатор Орловской области Вадим Потомский подписал постановление, которым закрепляется перечень и виды оплачиваемых общественных работ на 2017 год.

В документе 149 видов оплачиваемых общественных работ.

В частности, это благоустройство и озеленение различных объектов, выращивание и уборка сельскохозпродукции, очистка водоемов и пляжей, работа почтальоном, кондуктором в транспорте и др.

Планируется, что в общественных работах в наступившем году в Орловской области примут участие 963 человека.

Перечень видов и объемов общественных работ размещен в интернете на официальном портале Орловской области в разделе «Законодательство|Официальное опубликование нормативных правовых актов».

В 2016 году в аналогичном постановлении шла речь о 148 видах общественных работ. При этом власти планировали участие в общественных работах 1645 жителей Орловской области.