Губернатор Орловской области Вадим Потомский подписал постановление, которым закрепляется перечень и виды оплачиваемых общественных работ на 2017 год.  

В документе 149 видов оплачиваемых общественных работ.

В частности, это благоустройство и озеленение различных объектов, выращивание и уборка сельскохозпродукции, очистка водоемов и пляжей, работа почтальоном, кондуктором в транспорте и др.

Планируется, что в общественных работах в наступившем году в Орловской области примут участие 963 человека.

Перечень видов и объемов общественных работ размещен в интернете на официальном портале Орловской области в разделе «Законодательство|Официальное опубликование нормативных правовых актов».

В 2016 году в аналогичном постановлении шла речь о 148 видах общественных работ. При этом власти планировали участие в общественных работах 1645 жителей Орловской области. 

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