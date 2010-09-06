В Орле одна из улиц может быть названа в честь погибшего в авиакатастрофе Аркадия Узловского.

С этой инициативой выступил на сессии горсовета 26 января депутат Николай Паршиков. Он отметил, что коллектив института культуры уже написал соответствующее обращение в горсовет чтобы увековечить имя своего выпускника, который трагически погиб над Черным морем 25 декабря прошлого года.

Окончательное решение будет вынесено на следующей сессии, после рассмотрения его на городской комиссии по наименованию, переименованию улиц.



Напомним, трагедия произошла рано утром 25 декабря 2016 года. На борту самолета находились , восемь членов экипажа, журналисты трех телеканалов, военные и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

Артисты направлялись в Сирию, где должны были дать концерт и поздравить с наступающим Новым годом российских военнослужащих.

Среди погибших артистов ансамбля - выпускники кафедры хорового дирижирования Орловского государственного института культуры Аркадий Узловский, Борис Сулейманов, Дмитрий Литвяков, а также выпускница кафедры хореографии Надежда Марченкова. Самым молодым из них был Аркадий Узловский.



Аркадий Узловский родился в семье сотрудников МВД. Он окончил детскую хоровую школу, был солистом хора мальчиков «Орлята». Выпускник Орловского музыкального колледжа.

В июне 2016 года закончил Орловский государственный институт культуры. После окончания вуза поступил в Академический ансамбль Российской Армии.

Награжден медалью за участие в боевых действиях в Сирии Министерства обороны РФ.