В 2017 году начнется проектирование еще одного корпуса школы № 50 в густонаселенном микрорайоне «Наугорский».

Об этом официально сообщил первый зампред Правительства Орловской области Анатолий Мишанов.

Сегодня школа №50, которая рассчитана на 550 мест, уже обучает 800 детей, но потребности микрорайона намного больше.

Власти обещают, что в 2018 году начнется строительство нового корпуса на 500 мест, который будет расположен в 800 метрах от первого здания школы. Формально новое здание будет тоже носить № 50, но задумывается оно как полноценная отдельная школа, со всей инфраструктурой.

По словам Анатолий Мишанова, к августу 2017 года будет подготовлен типовой проект нового корпуса. С 2018 года планируется начать ее строительство в рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы.

Сейчас в федеральном правительстве обсуждается вопрос об условиях реализации этой программы. Предполагается, что условия софинансирования ее в 2018 году будут такими: региональный бюджет – 6%, федеральный – 94%, сообщил господин Мишанов. 

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