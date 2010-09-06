Вопрос о концессии сквера на ул. Приборостроительной в Орле отклонен, проект может быть рассмотрен только после общественного обсуждения.

Такое решение приняли депутаты горсовета на заседании комитета по муниципальной собственности и землепользованию 25 января.

На комитете обсуждались перспективы концессии территории сквера на ул. Приборостроительная. Депутаты отклонили предложение об ее включении в перечень объектов для концессионного соглашения.



При этом заместитель председателя горсовета Владимир Негин отметил, что подобные проекты могут вызвать общественный резонанс и предложил обсудить вопрос всенародно.

- Когда я работал главой Советского района на этой территории потребовалось убрать три аварийных дерева. Даже это вызвало большой общественный резонанс. Сейчас претендент на концессионное соглашение предлагает благоустроить территорию, но на ее части оборудовать парковку. Прежде, чем дать согласие, необходимо представить проект на общественное обсуждение и выносить на горсовет только при поддержке проекта жителями Орла, сказал Владимир Негин.