В самом начале сессии облсовета, которая проходит в данный момент, первый вице-спикер Совета Михаил Вдовин сообщил о значительном росте жалоб со стороны населения на почти двукратный рост платы за электроэнергию в местах общего пользования.

Новые квитанции со строчкой (общедомовые нужды) ОДН, которые теперь отнесены в состав платы за содержание общего имущества, орловцы получили в январе.

Суммы за ОДН за электроэнергию в квитанциях выросли почти вдвое по сравнению с предыдущими счетами.

Естественно, люди возмутились и требуют ответа и разъяснений.

Михаил Вдовин от лица областных депутатов предложил дать поручение профильному департаменту Правительства Орловской области доложить депутатам ситуацию по этому вопросу.

Спикер облсовета Леонид Музалевский предложение принял, поручение правительству закреплено протоколом.