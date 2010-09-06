В самом начале сессии облсовета, которая проходит в данный момент, первый вице-спикер Совета Михаил Вдовин сообщил о значительном росте жалоб со стороны населения на почти двукратный рост платы за электроэнергию в местах общего пользования.

Новые квитанции со строчкой (общедомовые нужды) ОДН, которые теперь отнесены в состав платы за содержание общего имущества, орловцы получили в январе. 

Суммы за ОДН за электроэнергию в квитанциях выросли почти вдвое по сравнению с предыдущими счетами.

Естественно, люди возмутились и требуют ответа и разъяснений.

Михаил Вдовин от лица областных депутатов предложил дать поручение профильному департаменту Правительства Орловской области  доложить депутатам ситуацию по этому вопросу.

Спикер облсовета Леонид Музалевский предложение принял, поручение правительству закреплено протоколом.

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