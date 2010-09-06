Управление ГИБДД по Орловской области объявило конкурс «Лучший водитель региона 57», сообщает ведомство на своем сайте.

В условиях оговаривается, что участие в конкурсе могут принять только мужчины. Кроме гендерного признака, соискатель должен быть опытным и законопослушным водителем со стажем вождения – от 10 лет.

Он не должен быть участником ДТП и иметь минимальное количество штрафов ГИБДД.

На наш взгляд, условия конкурса – сексисткие. То есть исключающие возможность участия в нем женщин по половому признаку и отрицающие их право быть признанной лучшим водителем региона. И, кстати, Конституцией РФ запрещена дискриминация по гендерному признаку. Но орловскому ГИБДД виднее.

Для тех, кто желает принять участие в конкурсе, УГИБДД размешает контактную информацию.

Заявки надо присылать на электронную почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , по телефонам 72-90-64, 72-90-73 либо на данной странице «В контакте» сообщить свои ФИО, место работы, стаж вождения, где и когда обучался вождению, водительские категории. Заявки принимаются до 17 февраля.