1 марта в здании мэрии Орла пройдут публичные слушания по вопросу изменений в Правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орёл».

Об этом сообщает администрация Орла. Этот вопрос обсуждался на сессии горсовета в минувший четверг.

И.о. начальника управления градостроительства Алла Ашихмина представила депутатами предлагаемые администрацией города изменения.

В частности, они касаются периодичности ремонта зданий. Предлагается, фасады домов, находящихся на центральных улицах ремонтировать раз в три года, для домов на периферии хотят установить срок ремонта фасадов – раз в пять лет.

Кроме того, правилами регламентируются требования  к внешнему виду фасадов, рекламных конструкций и вывесок на них.

На сессии у депутатов горсовета возникли вопросы к предлагаемых сроков ремонта фасадов, они считают, что это очень жесткие условия, которые хозяйствующие субъекты выполнить не смогут.  

Правила также вводят порядок содержания территорий индивидуальной застройки, то есть частного сектора.

Документ прописывает обязанности владельцев домов по содержанию территории и палисадников вокруг своих домов.

Теперь новые Правила благоустройства и санитарного содержания территории Орла будут вынесены на публичные слушания.

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