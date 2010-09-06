24 января в деревне Первый Воин Мценского района Орловской области открыли новый хоккейный корт.

Финансовую помощь в сумме 500 тысяч рублей на приобретение современного пластикового хоккейного корта оказал гендиректор ОАО «Агрофирма «Мценская» Николай Жернов.

Этому событию предшествовала большая работа. В первую очередь, это волевое решение главы администрации Воинского сельского поселения Николая Михайловича Моргунова о том, что корт деревне необходим. До этого на протяжении нескольких лет на футбольном поле на радость местной ребятне заливали каток.