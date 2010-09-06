Деньги капитального ремонта уже работают в орловских многоэтажках, перешедших на спецсчет.

С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Жилищном кодексе, согласно которым сокращен с двух лет до одного года срок перехода на специальный счет многоквартирных домов, жители которых пожелали забрать свои деньги из регионального Фонда капитального ремонта. В Орле решение о переходе на спецсчет принимают жильцы все большего числа многоэтажек.

С обновленным законодательством эти процессы станут еще активнее.

Напомним, что с введением взносов на капительный ремонт закон предоставил собственникам многоквартирных домов несколько возможностей накопления средств. Самый простой в организационном плане  – доверить свои взносы региональному Фонду капитального ремонта (региональному оператору), так называемый «общий котел», как и сделали большинство орловцев. Другой вариант - принять общим собранием собственников решение об открытии специального счета на счете регионального оператора. А с 2016 года законодатель добавил еще одну возможность: открыть спецсчет в своей управляющей компании.

Специалисты сходятся во мнении, что любой из вариантов специального счета более выгоден собственникам, чем сбор средств в «общий котел».

В самом большом орловской доме по Московскому шоссе, 151 (который кстати, был отремонтирован по федеральной программе в 2011 году) - 16 подъездов, 570 квартир. Буквально накануне Нового года во всех подъездах поставили новые пластиковые окна с тремя режимами фиксации. А это – 103 стеклопакета без учета еще 25-ти, поставленных ранее. Окна ставили за счет средств, собранных на капитальный ремонт на спецсчете.

- Как только вступил в силу закон о капитальном ремонте, летом 2014 года, мы сразу же перешли на спецсчет, - рассказывает Иван Ашихмин, председатель Совета собственников. – Поразмыслили, обсудили с людьми и решили: спецсчет будет для нашего дома лучше. Оказались правы. По программе регионального Фонда капремонта ждать нам пришлось бы аж до 2029 года. А так мы уже сейчас можем выполнять необходимые работы.

За год и 7 месяцев после открытия счета собрали 3 млн. рублей (с учетом, что примерно треть жильцов не платят взносы или задолжали). Из этих денег чуть больше 2 млн. рублей ушло на окна. Зато в подъездах стало не только аккуратнее, но и значительно теплее. Следующий этап – капитальный ремонт и утепление фасада. Это огромный объем работ, которые планируется начать с утепления межпанельных швов.

- На швы мы планируем заложить порядка 10 млн. рублей, - говорит Иван Васильевич. – Главный резерв это должники, и один из должников – муниципалитет. В доме 64 неприватизированные квартиры, до недавнего времени за них не платили ни копейки. Но вот перед Новым годом немножко денег город подкинул. Есть и отдельные собственники квартир, у которых долги составляют до 10 тысяч рублей. К сожалению, воздействовать на них сложно, придется начать претензионную работу вместе с управляющей компанией.

- С самого начала действия пакета законов о капитальном ремонте у нас порядка 25 домов провели собрания и открыли спецсчет в Фонде капитального ремонта, - рассказывает Лариса Васюнина, исполнительный директор УК Северного района. – Многие уже используют эти деньги: на Московской, 151 вставили пластиковые окна в подъездах, установили пластиковые окна на Орловских партизан, 113а. А в прошлом году они за счет средств капремонта сделали отмостку. Где-то меняют инженерные сети как на Московском шоссе,157, где-то выполняют другие актуальные работы.

Комментарий юриста: 

Юлия Баурина, юрисконсульт ООО «Юрист Право»:

Федеральным законом № 498-ФЗ от 28.12.2016г. в ч.5 ст. 173 Жилищного кодекса  РФ внесены изменения, согласно которым был изменен срок вступления в силу решения собственников помещений в многоквартирном доме о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капремонта на специальном счете.

Настоящим Федеральным законом указанный срок был сокращен с двух лет до одного года. Таким образом, в настоящее время решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете вступает в силу через один год после направления региональному оператору решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

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