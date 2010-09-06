В исправительных учреждениях УФСИН России по Орловской области в 2016 году отбывали наказание 3812 осужденных.

Это на 9,6% меньше, чем было в 2015 году. При этом к труду привлечено 2483 человека из числа отбывающих наказание.

В настоящее время на объектах учреждений УФСИН установлено и используется 896 видеокамер, сообщил сегодня на итоговом заседании УФСИН по региону начальник ведомства Александр Матвеенко.

Он сообщил, что в 2016 году обстановка в местах заключения была стабильной, массовых беспорядков допущено не было.