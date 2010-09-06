Сегодня депутаты областного Совета в окончательной редакции приняли изменения в региональное законодательство, которые ограничивают розничные продажи алкоголя.

В частности, теперь не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21 часа до 10 часов в точках общественного питания, расположенных в жилых многоквартирных домах или помещениях, пристроенных к ним.

Речь идет о мелких пивных магазинах и различных «рюмочных», которые под видом общепита (поставили один столик и два стула), продают спиртное весь день и всю ночь.

Исключения составляют рестораны, бары и кафе. Отнесение точек общепита к этим категориям оговорено ГОСТом 30389-2013 и другими нормативными актами.

Кроме того, закон теперь запрещает розничные продажи алкоголя крепостью более 5% с 21 часа до 23 часов и с 8 часов до 10 часов по местному времени в местах, которые не оказывают услуги общественного питания, то есть в розничных магазинах.