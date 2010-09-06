Бывший начальник УЭБиПК УМВД по Белгородской области Сергей Бутяйкин называет свое уголовное дело заказным и написал жалобы на следователей, которые вели его дело.

Об этом сообщил «КоммерсантЪ», который рассказал о ходе судебного процесса по делу бывшего полицейского чина в Октябрьском райсуде Белгорода.

- Я написал заявление о проверке в отношении сотрудников Следственного комитета Орловской области и жалобы в прокуратуры Белгородской и Орловской областей,- цитирует издание слова подсудимого Бутяйкина.

На данный момент полковник полиции находится под домашним арестом. Но при этом продолжает работать в УМВД по Белгородской области заместителем начальника информационного центра (!).

Как ранее сообщал «ВО», уголовное дело против главы УЭБиПК УМВД по Белгородской области было возбуждено орловским СК в сентябре 2013 года. Разработку вело УФСБ по Орловской области. Речь шла о получении незаконного кредита в «Орелсоцбанке» в 2011 году, который следствие позднее расценило как взятку.

Изначально полковнику предъявили обвинение по части ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество. В начале октября 2016 года Бутяйкину орловский СК вменил еще и незаконное предпринимательство и получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Бутяйкин (на фото) в августе 2011 года обратился к акционеру ООО «Орловский социальный банк» Алексею Фомченкову с просьбой оказать содействие в получении денежных средств в ОАО «Орелсоцбанк». Деньги нужны были для аффилированных ему юрлиц – ООО «Торговый Дом «Океан»» и ООО «Логистический Центр «МегаХолод».

Сначала банк отказал полицейскому в выдаче средств, сославшись на требования Центробанка и слабость позиций новых фирм, лоббируемых полковником полиции.

Сергей Бутяйкин надавил на банкиров и пообещал им полицейский «наезд». Те изобрели нелегальную схему, по которой через другие юрлица перечислили борцу с коррупцией 80 млн рублей. Все деньги Фомченков не смог передать физически из-за начавшейся проверки Орелсоцбанка со стороны ЦБ РФ.

- Единственным последствием этого дела является подрыв авторитета правоохранительных органов. Причем, это является не следствием моей преступной деятельности, а результатом утечки из органов следствия недостоверной информации, - красиво заявил на суде господин Бутяйкин.