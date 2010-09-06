В субботу в Орле на базе ОГУ состоялся матч звезд звезд Ассоциации студенческого баскетбола России.
На матч прибыл министр юстиции России Александр Коновалов, который вместе с губернатором Орловской области Вадимом Потомским открыли мероприятие.
Матч закончился победой команда «Запад», за которую выступали орловские баскетболисты. Счет 126:125.
Награды победителям вручал патриарх отечественного баскетбола, заслуженный тренер СССР по баскетболу Евгений Гомельский.
Фото пресс-службы администрации Орловской области