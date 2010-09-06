Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по сносу (демонтажу) жилого дома №8 на ул. Панчука в Орле.

Разбирать частный дом будет орловская компания – ООО «Норма». Цена контракта – 150,6 тыс. рублей.

Заказчиком выступает городское «Управление коммунального хозяйства» (УКХ). Аукцион был объявлен администрацией города в конце прошлого года. В январе определен победитель. Он должен будет снести дом на Панчука к середине июня 2017 года.

В этом районе идет многоэтажная застройка. Постепенно сносятся старые домишки и расчищается место под высотки.