Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по сносу (демонтажу) жилого дома №8 на ул. Панчука в Орле.

Разбирать частный дом будет орловская компания – ООО «Норма». Цена контракта – 150,6 тыс. рублей.

Заказчиком выступает городское «Управление коммунального хозяйства» (УКХ). Аукцион был объявлен администрацией города в конце прошлого года. В январе определен победитель. Он должен будет снести дом на Панчука к середине июня 2017 года.

В этом районе идет многоэтажная застройка. Постепенно сносятся старые домишки и расчищается место под высотки.

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