1 февраля в администрации Орла состоялся круглый стол по вопросам экологии, актуальным для областного центра.

Встреча состоялась по инициативе главы администрации Орла Андрея Усикова. Участники мероприятия обсудили состояние экологии и договорились выработать план мероприятий по их решению.

За круглым столом собрались представители надзорных органов, общественных организаций, преподаватели вузов, руководители муниципальных предприятий и учреждений, специалисты горадминистрации.

В своем выступлении Андрей Усиков обратил внимание на сохранение зеленых насаждений. Он сообщил, что в минувшем году в областном центре было высажено более двух тысяч деревьев и более шести тысяч кустарников, клумбы города украсили около пяти тысяч цветов.

Эта работа, по мнению главы администрации, должна быть системной и не ограничиваться только Годом экологии:

— Мы должны с участием преподавателей вузов определить места для обновления зеленого покрова в первую очередь, и выбрать виды деревьев и кустарников, которые будут украшать наш город.

Тему продолжил заведующий кафедрой ландшафтной архитектуры Орловского государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина Алексей Кавешников. Он рассказал, что некоторые породы деревьев просто исчезают с территории города. В частности, ясень, под угрозой каштаны, которые поражены минирующей молью.

Орловский природоохранный прокурор Ирина Булгакова отметила также другие актуальные моменты. Среди них — работа по обращению с отходами, проблема безнадзорных животных, сохранение водных ресурсов.

В частности, из 73 ливневых выпусков 41 не оснащен необходимым очистным оборудованием. Сточные воды с территории города попадают в реки и наносят им вред.

На круглом столе были обсуждены инициативы общественников. Руководитель подводного клуба «Диво» Сергей Куликов рассказал о традиционной акции по очистке озера Светлая жизнь. Она проходит в Орле с 2005 года в Международный день очистки водоемов. Городские власти в этом деле оказывают организационную помощь. За многие годы со дна озера дайверы достали десятки тонн мусора. В прошлом году члены клуба высадили в городе «Аллею дайверов» из 35 кленов.

Глава администрации подчеркнул, что подобные акции, которые происходят по инициативе горожан, необходимо поддерживать.
По мнению всех участников встречи, к экологическим акциям и мероприятиям надо активнее привлекать школьников и студентов.

По итогам круглого стола будет сформирована рабочая группа по разработке и контролю плана экологических мероприятий. В нее войдут представители власти и представители общественности. Задача по координации работы группы возложена на советника главы администрации города Орла Константина Федотова. Итоги мероприятий будут подведены в конце года.

Напомним: Согласно указу Президента России Владимира Путина 2017 год объявлен в РФ годом экологии. Цель этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.

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