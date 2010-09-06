Орловское УГИБДД продолжает радовать конкурсами, которые условно можно разделить на две категории: для нормальных водителей и автоледи.

Мы уже писали о том, что орловская Госавтоинспекция по гендерным признакам (!) отказала женщинам в участии в конкурсе на право получить звание «Лучший водитель региона 57». В обязательных условиях участия в конкурсе УГИБДД УМВД Орловской области указало требование - только «мужчина».

Теперь госавтоинспекторы объявили конкурс как бы для ненастоящих водителей, которых называют «автоледи».

Хотя множество нормальных женщин, которые долгие годы провели за рулем авто, плюются от этого жеманно-подгламуренного слова и считают себя просто водителями.

Условия женского конкурса соответствующие. Нужно сделать свою фотку на фоне авто и прислать ГИБДД. Затем фотку выставят в соцсети. А победит та, которой поставят больше лайков. 

Хочется спросить региональное ГИБДД: вы кого выбираете – водителей или «женщин с пониженной социальной ответственностью», как метко подметил наш президент? Если первое, то причем тут фото на фоне машин и голосование за них? Если второе - то почему ВЫ их выбираете? 

Кого заинтересует этот конкурс - условия размещены на сайте орловского УГИБДД и на странице ведомства Вконтакте. Кстати, там есть и фотография типичной «законопослушной и творческой автоледи», которых приглашают к участию в конкурсе. 

«ВО» с удовольствием понаблюдает за ходом обоих гендерных водительских конкурсов, Нам кажется, это будет занятно.

Комментарии  

0 # ГИБДД 02.02.2017 09:33
Уважаемая редакция, убедительная просьба быть более внимательными при прочтении условий наших конкурсов.
"Лучший водитель региона 57" выбирается среди водителей, которые прошли службу в армии и приурочен к Дню защитника отечества. Поэтому участие женщин в этом конкурсе не целесообразно. В конкурсе "Быть женщиной не просто, не нарушать легко", критерии отбора те же, что и для мужчин, плюс добавлена творческая сторона. Среди участниц, которые набрали наибольшее количество «лайков» будет выбрана та у которой нет нарушений, которая не была участником ДТП. В спорных ситуациях предпочтение будет отдано, женщине-водителю с наибольшим стажем вождения и количеством категорий. В целях недопущения искажения информации и введения в заблуждение читателей, при подготовке материала, обращайтесь к первоисточнику
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