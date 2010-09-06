С 1 февраля страховые пенсии россиян увеличиваются на 5,4% (на величину инфляции в 2016 году).

В Орловской области повышение коснется 167 тысяч неработающих пенсионеров. В итоге после индексации средний размер страховой пенсии в Орловской области составит 13 110 рублей. Это на 568 рублей больше среднего размера страховой пенсии до индексации.

В России повышение страховых пенсий коснется более 31,4 млн неработающих пенсионеров.

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учетом которого назначаются страховые пенсии, составит 78,28 рубля (до 1 февраля 2017 года – 74,27 рубля). Вместе со страховой пенсией на 5,4% проиндексируется фиксированная выплата к ней и составит 4805,11 рубля.

Таким образом, с февраля Пенсионный фонд России перейдет к выплате повышенных на 5,4% всех видов страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации после завершения трудовой деятельности.

По данным Росстата, инфляция в 2016 году составила 5,4%, и ровно на эту величину индексируются страховые пенсии неработающих пенсионеров.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2017 года, то с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. В августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТОП-5 самых читаемых новостей

1. Вадим Потомский позвал Виталия Рыбакова наверх?

2. Обманутых строителей орловского «Титаника» бросили на произвол судьбы

3. В Верховском районе Орловской области некому обследовать детей – ОНФ

4. Жители вправе требовать у УК перерасчета за заваленный снегом двор

5. В Орле запретят кондиционеры на фасадах исторических зданий 

 

Марк Сандомирский: самое трудное сознательно понять подсознание

Читать 

В Орле заработал сервис продажи электронных билетов на культурные мероприятия

 

Продается жилой домик в пригороде Орла  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

Сбербанк выставил на торги ряд объектов недвижимости в Орловской области 

Орловское отделение ПАО Сбербанк выставил на торги ряд объектов недвижимости в регионе. 
Объекты размещены в Ливнах, Хотынце, Краснозоренском районе. Заявки на участие в  торгах принимаются до 9 февраля 2017 года. Торги состоятся 13 февраля. Подробнее

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

Территория закона

На вопросы читателей отвечает прокуратура Орловской области. Читать 

   

 

Заметки на салфетках 

 

Собрав «Большое жюри», мы будем изучать особенности бизнес-ланчей в разных местах Орла. Подробнее

  

 

В стране

Назад в 90-е 

В некотором смысле, в первую очередь в экономике, мы возвращаемся назад в 90-е. На самом деле мы их никогда и не покидали. Читать 

 

 

 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ