С 1 февраля страховые пенсии россиян увеличиваются на 5,4% (на величину инфляции в 2016 году).

В Орловской области повышение коснется 167 тысяч неработающих пенсионеров. В итоге после индексации средний размер страховой пенсии в Орловской области составит 13 110 рублей. Это на 568 рублей больше среднего размера страховой пенсии до индексации.

В России повышение страховых пенсий коснется более 31,4 млн неработающих пенсионеров.

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учетом которого назначаются страховые пенсии, составит 78,28 рубля (до 1 февраля 2017 года – 74,27 рубля). Вместе со страховой пенсией на 5,4% проиндексируется фиксированная выплата к ней и составит 4805,11 рубля.

Таким образом, с февраля Пенсионный фонд России перейдет к выплате повышенных на 5,4% всех видов страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации после завершения трудовой деятельности.

По данным Росстата, инфляция в 2016 году составила 5,4%, и ровно на эту величину индексируются страховые пенсии неработающих пенсионеров.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2017 года, то с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. В августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.