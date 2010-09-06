В 2017 году в Орловской области инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны предоставят единовременные денежные выплаты на капитальный ремонт жилья, сообщает пресс-служба губернатора.



Соответствующий указ подписал Вадим Потомский. Средства предоставляются за счет областного бюджета.

На господдержку в размере 200 тыс. рублей имеют право участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», не имеющим оснований для обеспечения жильем по ФЗ №5 «О ветеранах», Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» и проживающим в жилых помещениях, требующих проведения капитального ремонта.

Для реализации указа необходимы внесении изменений в Закон Орловской области об областном бюджете.

Их подготовкой занимается региональный департамент финансов.