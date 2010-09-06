Орловский легкоатлетический манеж практически полностью готов к сдаче, сообщает пресс-служба губернатора.

Сейчас завершаются работы по благоустройству территории, закончен косметический ремонт. Второй семестр студенты Училища олимпийского резерва начали в новых аудиториях, оснащенных современным оборудованием.

Новое оснащение после реконструкции получили и кабинеты Центра ЛФК и спортивной медицины: приобретены аппарат для диагностики деятельности вестибулярного аппарата, головного мозга, ультразвуковой аппарат для диагностики всех функциональных систем организма.

Напомним: работы по реконструкции легкоатлетического манежа в Орле планировалось провести в 2015 году при поддержке федеральной целевой программы. Однако в связи с бюджетными ограничениями заявка не была включена в ФЦП. Тогда Орловской области не хватало 140 млн рублей для того, чтобы завершить ремонтные работы и ввести спортивный объект в эксплуатацию.

По результатам договоренности губернатора Орловской области Вадима Потомского с министром спорта РФ Виталием Мутко манеж включили  в список региональных спортивных объектов, поддерживаемых федеральным центром.

 

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